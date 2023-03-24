В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя на придомовых территориях в ночное время

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. С 28 марта новым министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка ...04.03.2020 В России могут ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях ...04.03.2020 В России могут ограничить продажу алкоголя в жилых домах
УрБК, Москва, 04.03.2020. Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу ...26.04.2011 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области предлагает ограничить продажу алкоголя в майские праздники
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2011. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко в преддверии ...27.04.2010 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области рекомендовало ограничить торговлю алкоголем в предстоящие праздничные дни
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2010. Министр торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрий Ноженко обратился к ...