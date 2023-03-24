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В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя на придомовых территориях в ночное время

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области могут ограничить продажу алкогольных напитков в питейных заведениях на придомовых территориях в ночное время с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Сегодня в Свердловской области, как и в других регионах России, актуальна проблема деятельности таких организаций, которые с 8 до 23 часов работают как магазины, а после — как объекты общественного питания. Таким образом, в круглосуточном режиме продаётся слабоалкогольная продукция навынос», — считает министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

С помощью нового законопроекта свердловские власти рассчитывают снизить количество точек, где по ночам будет продаваться алкоголь навынос. Кроме того, нововведение уменьшит количества шума по ночам во дворах. Это станет одним из факторов, который снизит уровень алкоголизма среди свердловчан. Проект утвержден в правительстве Свердловской области.
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