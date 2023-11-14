ФАС проверит цены на мясо, молоко и «борщевой набор» в 14 крупных торговых сетях

УрБК, Москва, 27.09.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на мясо, молоко и «борщевой набор» в ...14.11.2023 ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца
УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...30.09.2022 ФАС проверит информацию о росте цен на товары для военнослужащих
УрБК, Москва, 30.09.2022. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на ряд категорий ...15.10.2012 В Свердловской области растут цены на продукты
За период с 1 сентября по 1 октября 2012 года в Свердловской области наблюдался рост средних розничных цен на основные ...15.10.2012 В Свердловской области наблюдается рост средних розничных цен на продукты
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2012. За период с 1 сентября по 1 октября 2012 года в Свердловской области наблюдался рост ...