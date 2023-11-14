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Сегодня, 14:58

ФАС проверит цены на мясо, молоко и «борщевой набор» в 14 крупных торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на мясо, молоко и «борщевой набор» в 14 крупных торговых сетях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, по запросу ведомства торговые предприятия (названия которых не уточняется) должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных ценах, об объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года и о структуре розничных цен по каждому товару.

«В случае, если повышение цен будет признано необоснованным, будут принять «меры антимонопольного реагирования», — пояснили в пресс-службе.
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