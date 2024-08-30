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Россияне за семь месяцев потратили на кроссовки 45 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.09.2024. За первые семь месяцев 2024 года россияне потратили на кроссовки 44,8 млрд руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»).

Эксперты отмечают, что в 2023 году за аналогичный период на спортивную обувь россияне потратили 32 млрд руб. Также сообщается, что за семь месяцев 2022 и 2021 годов жители страны потратили на кроссовки по 18 млрд и 17,1 млрд руб. соответственно.

Кроме того, с января по июль 2024 года средняя цена на пару кроссовок в России увеличилась на 500 руб., составив 3 тыс. 699 руб. В 2022 и 2021 годах стоимость кроссовок была выше, чем в этом году.
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