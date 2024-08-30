Россияне за семь месяцев потратили на кроссовки 45 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.08.2024. За семь месяцев 2024 года россияне потратили на покупку автомобилей со вторичного рынка 3,8 ...03.12.2019 С начала года россияне потратили на покупку новых автомобилей 2 трлн рублей
УрБК, Москва, 03.12.2019. В период с января по октябрь 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне ...06.08.2019 За I полугодие россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей
УрБК, Москва, 06.08.2019. За I полугодие 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн ...13.03.2019 В 2018 году россияне потратили 622 млрд рублей на покупку премиальных автомобилей с пробегом
УрБК, Москва, 13.03.2019. В 2018 году россияне приобрели более 502 тыс. подержанных легковых автомобилей премиальных ...04.10.2018 В зарубежных интернет-магазинах россияне за 6 месяцев 2018 года потратили более 5 млрд долларов США
УрБК, Москва, 04.10.2018. Россияне в первом полугодии потратили на приобретение товаров в иностранных ...