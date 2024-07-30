На Южном Урале за восемь месяцев выдали автокредиты на сумму 46,43 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. За первые восемь месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму ...30.07.2024 На Южном Урале объем выданных в январе-июне 2024 года автокредитов составил 33,13 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 30.07.2024. В Челябинской области объем выданных объем в январе-июне 2024 года автокредитов составил ...28.06.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза
УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...14.05.2024 На Южном Урале в I квартале выдали более 400 тыс. кредитов
УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинской области объем выданных кредитов во всех сегментах кредитования в марте 2024 ...31.01.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос на 108%
УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В январе-декабре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 38,5 ...