На Южном Урале за восемь месяцев выдали автокредиты на сумму 46,43 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. За первые восемь месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму ...

В Свердловской области за восемь месяцев выдали автокредиты на сумму 46,02 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 30.07.2024. В Челябинской области объем выданных объем в январе-июне 2024 года автокредитов составил ...

На Южном Урале объем выданных в январе-июне 2024 года автокредитов составил 33,13 млрд рублей

На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...