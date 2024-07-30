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На Южном Урале за восемь месяцев выдали автокредиты на сумму 46,43 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 27.09.2024. За первые восемь месяцев 2024 года на Южном Урале выдали автокредиты на сумму 46,43 млрд руб. Это на 97,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Южный Урал занял восьмое место в рейтинге среди 30 регионов РФ. В топ-5 вошли Москва (121,34 млрд руб.), Московская область (103,01 млрд руб.), Санкт-Петербург (76,36 млрд руб.), Республика Татарстан (72,55 млрд руб.), Ростовская область (70,92 млрд руб.).

В целом по стране в январе-августе 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 трлн 598,9 млрд. руб. Это на 97,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2023 года — 809 млрд. руб.).
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