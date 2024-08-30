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В Свердловской области за восемь месяцев выдали автокредиты на сумму 46,02 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. За первые восемь месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму 46,02 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 118,7%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал занял девятое место в рейтинге среди 30 регионов РФ. В топ-5 вошли Москва (121,34 млрд руб.), Московская область (103,01 млрд руб.), Санкт-Петербург (76,36 млрд руб.), Республика Татарстан (72,55 млрд руб.), Ростовская область (70,92 млрд руб.).

В целом по стране в январе-августе 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 трлн 598,9 млрд. руб. Это на 97,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (809 млрд. руб.).

«Высокие темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-августе 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом после возобновления массовых поставок новых автомобилей во второй половине 2023 года выдача автокредитов начала расти», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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