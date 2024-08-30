В Свердловской области за восемь месяцев выдали автокредиты на сумму 46,02 млрд рублей

В Свердловской области объем выданных в январе-июле 2024 года автокредитов составил 39,26 млрд руб. По сравнению с тем ...30.08.2024 Объем автокредитования в Свердловской области за год вырос на почти на 126%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Свердловской области объем выданных в январе-июле 2024 года автокредитов составил ...30.07.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. В Свердловской области объем выданных в январе-июне 2024 года автокредитов составил ...28.06.2024 Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил ...04.04.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в январе-феврале автокредитов
УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 8,16 ...