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Сегодня, 16:56

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 26.09.2024. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 835 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,2%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний
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