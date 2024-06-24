В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Поставка очередной партии позволит обновить троллейбусный парк почти на 50%. Об этом сообщил в своем официальном Tелеграм-канале глава города Алексей Орлов.



«Кроме этого, мы готовимся объявить конкурс на закупку 10 трамваев. Ждет своего обновления и автобусный парк: приобретём еще 30 автобусов, из которых 12 особо большого класса — «гармошки». Они будут применяться на самых загруженных городских маршрутах», — написал А. Орлов.