В Екатеринбурге объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге в рамках поэтапной модернизации автопарка общественного транспорта ...24.06.2024 Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов
Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 троллейбусов с автономным ходом, а также 50 ...24.06.2024 Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 ...29.11.2022 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 500 млн рублей на покупку новых троллейбусов
Свердловская область получит 500 млн руб. на приобретение новых троллейбусов. Соответствующее распоряжение подписал ...16.11.2011 Московский троллейбусный парк ждет обновление
До конца 2014 года власти Москвы почти полностью намерены обновить подвижной состав автобусного парка и более чем на ...