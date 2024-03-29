ЦБ продлил запрет на переводы денежных средств с брокерских счетов за рубеж до 1 апреля 2025 года

УрБК, Москва, 24.09.2024. Центробанк РФ продлил запрет на переводы денежных средств с брокерских счетов за рубеж до 1 апреля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.



«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2024 года еще на 6 месяцев», — говорится в сообщении.



Уточняется, что ограничения действуют для переводов за рубеж со счетов, которые открыли физические лица и организации у российских брокеров и управляющих компаний. Ограничения начали действовать 1 апреля 2022 года.