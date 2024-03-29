ЦБ продлил запрет на переводы денежных средств с брокерских счетов за рубеж до 1 апреля 2025 года

УрБК, Москва, 29.03.2024. Банк России продлил еще на полгода, с 1 апреля до 30 сентября включительно, ограничения на ...29.09.2023 Банк России продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Правила будут действовать с 1 октября по 31 ...29.09.2023 Банк России продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж
УрБК, Москва, 29.09.2023. Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Правила будут ...07.03.2023 Банк России на полгода продлил лимиты на снятие иностранной валюты
УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России продлил до 9 сентября ограничения на снятие иностранной валюты. Со счетов и ...01.04.2022 ЦБ РФ установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан
УрБК, Москва, 01.04.2022. Банк России смягчает ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц. Как сообщает ...