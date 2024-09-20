Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,4%

УрБК, Москва, 23.09.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 820 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 1,4%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

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