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Сегодня, 17:00

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 20.09.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 790 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 1,1%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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