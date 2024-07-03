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Сегодня, 17:02

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 19.09.2024. По состоянию на 15.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 769 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,7%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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