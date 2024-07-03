УрБК, Москва, 03.07.2024. По состоянию на 14.34 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 220 пунктов. С момента ...01.07.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%
УрБК, Москва, 01.07.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 170 пунктов. С момента ...09.04.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 09.04.2024. По состоянию на 14.33 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 437 пунктов. С момента ...08.04.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%
УрБК, Москва, 08.04.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 420 пунктов. С момента ...15.03.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%
УрБК, Москва, 15.03.2024. По состоянию на 14.14 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 307 пунктов. С момента ...