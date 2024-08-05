УБРиР повысил ставки по своим сберегательным продуктам

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 3 августа улучшил условия по вкладу ...16.07.2024 УБРиР поднял максимальную ставку по накопительному счету до 18% годовых
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил условия по накопительному ...03.07.2024 УБРиР представил новый продукт «Плюс 17% годовых»
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел в линейку вкладов новый продукт — ...08.11.2023 УБРиР повысил доходность сберегательных вкладов до 15% годовых
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по всей линейке ...12.10.2023 Максимальная ставка по сберегательным продуктам УБРиР составит 14% годовых
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает доходность по всей ...