УБРиР повысил ставки по своим сберегательным продуктам

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел ставку в размере 19,6% годовых для вклада «Высокий процент онлайн». Чтобы получить заявленные условия, клиентам также необходимо подключить опцию «Больше плюсов», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



«После повышения ключевой ставки мы предлагаем клиентам новую точку равновесия между доходностью и длительностью срока вклада. Кроме того, «Высокий процент» отличается гибким подходом к обращению с начисленными процентами. Их можно оставить на счете или снимать ежемесячно, обеспечивая себя пассивным доходом», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.



Кроме того, с 20 сентября банк повысит процентную ставку еще для нескольких сберегательных продуктов. Подробнее с тарифами и условиями вкладов можно ознакомиться на официальном сайте банка.