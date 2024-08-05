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УБРиР повысил ставки по своим сберегательным продуктам

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел ставку в размере 19,6% годовых для вклада «Высокий процент онлайн». Чтобы получить заявленные условия, клиентам также необходимо подключить опцию «Больше плюсов», сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«После повышения ключевой ставки мы предлагаем клиентам новую точку равновесия между доходностью и длительностью срока вклада. Кроме того, «Высокий процент» отличается гибким подходом к обращению с начисленными процентами. Их можно оставить на счете или снимать ежемесячно, обеспечивая себя пассивным доходом», — отметила управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.

Кроме того, с 20 сентября банк повысит процентную ставку еще для нескольких сберегательных продуктов. Подробнее с тарифами и условиями вкладов можно ознакомиться на официальном сайте банка.
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