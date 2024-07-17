Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,3%

УрБК, Москва, 16.09.2024. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 740 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 2,3%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

Материалы по теме

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 17.07.2024. По состоянию на 14.37 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 965 пунктов. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 01.07.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 170 пунктов. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 08.04.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 420 пунктов. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 15.03.2024. По состоянию на 14.14 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 307 пунктов. С момента ...

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 11.03.2024. По состоянию на 13.18 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 333 пунктов. С момента ...