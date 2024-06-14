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Архитектор из «Атомстройкомплекса» рассказал ученикам екатеринбургской школы № 181 о своей профессии

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Архитектор из «Атомстройкомплекса» рассказал ученикам школы № 181 о своей профессии. Встреча прошла в рамках ежегодного проекта «Единый классный час «Лицом к лицу», сообщает пресс-служба застройщика.

Архитектор из «Атомстройкомплекса» рассказал ученикам екатеринбургской школы № 181 о своей профессии

В рамках профориентации специалисты разных направлений рассказывают школьникам из Академического района о тонкостях профессий. Так, перед учениками 11-х классов выступил архитектор из компании «Атомстройкомплекс» Андрей Шушлебин.

«Сейчас я счастлив, что совершил именно такой выбор: работая архитектором в одной из крупнейших компаний города «Атомстройкомплексе», я могу видеть свой вклад в улучшение городской среды — в появление современных жилых кварталов, набережных, парков, школ и театров», — сказал А. Шушлебин.

Архитектор из «Атомстройкомплекса» рассказал ученикам екатеринбургской школы № 181 о своей профессии

По его словам, в выборе будущей профессии ему помог наставник из художественной школы. Также повлияли детские годы, когда во время 90-х его окружало множество недостроенных домов и типовых зданий. Мужчина отметил, что в его понимании архитектура дает возможность менять жизнь людей к лучшему.

Заместитель директора по воспитательной работе школы № 181 Юлия Плотникова подчеркнула важность таких уроков по профориентации. По ее мнению, они помогают старшеклассникам выбрать будущую профессию и место учебы.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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