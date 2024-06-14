Архитектор из «Атомстройкомплекса» рассказал ученикам екатеринбургской школы № 181 о своей профессии

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Специалисты холдинга «Атомстройкомплекс» завершили работы по возведению каркаса и стен ...10.04.2024 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...20.02.2024 Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в ...06.07.2023 «Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» при подготовке строительной площадки будущей школы в ...26.06.2023 «Атомстройкомплекс» принял участие в организации марафона профессий «Ландшафтный дизайн»
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. На базе Уральского колледжа строительства и предпринимательства прошел марафон ...