В России с 1 марта 2025 года могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге сегодня стартует образовательный проект «Школа вождения», ...

В Екатеринбурге стартовал проект для самокатчиков «Школа вождения»

В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием самокатов выросло на 81,3%

УрБК, Москва, 02.08.2024. В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности ...