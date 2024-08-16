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В России с 1 марта 2025 года могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов

УрБК, Москва, 10.09.2024. В России с 1 марта 2025 года может начаться обязательная сертификация электросамокатов. Такой проект постановления правительства РФ подготовлен Минпромторгом, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, самокаты будут подключать к системе ГЛОНАСС, чтобы они соответствовали внедренному ГОСТу. Так, транспорт можно будет отследить по системам навигации, а также избежать его неправомерного применения. Нововведение может привести к повышению цен на транспортное средство и затруднить их ввоз в страну.

Сам ГОСТ на «Электрические средства индивидуальной мобильности» (СИМ) обрел законную силу с начала февраля 2023 года. В документе предусмотрены скоростные ограничения для электросамокатов (до 8 км/ч) и описаны условия хранения и эксплуатации. Законодательное регулирование этой сферы началось из-за повышенной травмоопасности данного вида транспорта.

Стоит отметить, что, по данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием СИМ выросло на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших — на 75%, раненых — на 82,3%.
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