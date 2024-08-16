В России с 1 марта 2025 года могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге сегодня стартует образовательный проект «Школа вождения», ...02.08.2024 В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием самокатов выросло на 81,3%
УрБК, Москва, 02.08.2024. В России в I полугодии 2024 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности ...21.06.2024 В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В Екатеринбурге вступили в силу новые ограничения для пользователей электросамокатов. ...19.02.2024 Минтранс потребует от регионов создавать отдельные дорожки и парковки для электросамокатов
УрБК, Москва, 19.02.2024. Минтранс РФ готовит проект изменений в правила подготовки документации по организации ...03.10.2023 Для постоянных пользователей электросамокатов могут ввести обязательное страхование
УрБК, Москва, 03.10.2023. В Банке России поддержали инициативу о введении обязательного страхования гражданской ...