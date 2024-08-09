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Вчера, 17:55

Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле снизился на 27%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 2 трлн 588,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 27%.
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