Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июле снизился на 27%

Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 2 трлн 588,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 27%.