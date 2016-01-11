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Вчера, 14:02

Определились победители Международного фестиваля короткометражек Ural Shorts

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Стали известные победители года в рамках фестиваля Ural Shorts. Итоги проекта были подведены при участии жюри, зрителей и участников-финалистов, сообщают организаторы мероприятия.

Так, победителем в номинации «Документальный фильм» стала короткометражка «Найден, жив» режиссеров Роберта Карапетяна и Екатерины Тимошенко. В номинации «Монтаж» сильнейшим оказался фильм «Новый храм» режиссера Владимира Головнева. Приз за операторскую работу достался драме «Здесь недалеко» Тимура Чоплиани. Лучшим документально-игровым фильмом стала лента «Аплодисменты» Гильерме Даниэля. Лучшим анимационным фильмом — проект «После войны» Симоне Масси.

В категории «Микро-фильм» победила драма «Вернись» Романа Дунешенко, лучшей дебютной работой стала комедия «Билли и Бобби» Миланы Караевой. Фильм «Бабуль» получил приз за лучший сценарий, а в качестве экспериментального фильма была выбрана лента «Дверь». Наград за лучшую мужскую и женскую роль удостоены актеры, сыгравшим в картинах «Наследство» и «Пузыри земли» соответственно. Лучшим режиссером стала Динара Абдрашитова со своей драмой «Айназ».

Напомним, что Ural Shorts — это международный фестиваль короткометражного кино с конкурсным отбором фильмов и их показами каждое лето, осень, зиму и весну. Ежегодная церемония награждения победителей года проходит в августе на границе Европы и Азии, в городе с 300-летней историей, Нижнем Тагиле.
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