Определились победители Международного фестиваля короткометражек Ural Shorts

Кинолента режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший ...13.04.2015 Кинопремию MTV получил фильм «Виноваты звезды»
В номинации самый лучший фильм кинопремии MTV Movie Awards победила лента «Виноваты звезды», сообщает «Газета.Ru». ...12.01.2015 Фильм «Левиафан» удостоен «Золотого глобуса»
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан» удостоен «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на ...14.01.2013 Вручение кинопремий «Золотой глобус» прошло в 70-й раз
Вручение кинопремий «Золотой глобус» прошло в 70-й раз в Лос-Анджелесе. 13 января стало известно, что звание лучшего ...25.05.2009 Победителем Каннского кинофестивалы стала картина Михаэля Ханеке «Белая лента»
Картина австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Белая лента» получила главный приз 62 Каннского кинофестиваля — «Золотую ...