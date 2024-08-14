Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 122,4 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 2 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 122 тыс. 423 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель увеличился на 0,2%, за месяц — на 0,8%.