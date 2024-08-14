Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 122,4 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. По состоянию на 2 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...14.08.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 121,7 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. По состоянию на 12 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...05.07.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 120,5 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 1 июля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 120 тыс. 594 руб. за ...28.06.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 120,1 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 17 июня средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 120 тыс. 112 руб. за ...04.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр
По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 128 руб. ...