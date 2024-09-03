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03.09.2024

В России спрос на бизнес-литературу в январе-июне вырос на 7-12%

УрБК, Москва, 03.09.2024. По оценке российских издательств, спрос на бизнес-литературу в стране в I полугодии 2024 года увеличился на 7-12% год к году, пишет «Коммерсантъ».

Так, продажи такой литературы в сети «Читай-город», по словам представителя издательской группы «Эксмо-АСТ», за год выросли на 10% в штуках. У «Альпины» отгрузки за год увеличились на 7%, в деньгах рост составил 4%, говорит директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова.

Спрос на бизнес-литературу отмечают и маркетплейсы. Так, на «Авито» в I полугодии продажи выросли на 12%. Наибольшим интересом пользовались книги по экономике — их стали покупать на 26% чаще. В Wildberries говорят об увеличении спроса на литературу для повышения финансовой грамотности и популярности книг этого сегмента от российских авторов.

По словам руководителя отдела управления продукта по стратегии «Манн, Иванов и Фербер» Ольги Киселевой, бизнес и креативная сфера в стране все больше ориентируются на «российские реалии и системы управления», соответственно, растет запрос на книги с опытом отечественных практиков.
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