В России спрос на бизнес-литературу в январе-июне вырос на 7-12%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2015. «Меткомбанк» в третий раз провел благотворительную акцию «Открываем книги». Об этом ...

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2015. Нестабильная экономическая ситуация в стране и высокий уровень инфляции может ...

Александр Бисеров: Кризис может спровоцировать спрос на литературу о выращивании овощей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2015. Нестабильная экономическая ситуация в стране и высокий уровень инфляции может ...

Сеть магазинов «100 000 книг»: кризис может спровоцировать спрос на литературу о выращивании овощей

Книжные магазины, работающие на территории Екатеринбурга, подвели итоги работы в 2009 году, зафиксировав отсутствие ...

Сеть магазинов «100 000 книг»: В кризис упал спрос на дорогую литературу, люди все чаще покупают книги в экономичных вариантах

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2010. «Если не учитывать инфляционный коэффициент, то можно сказать, что объемы продаж книг в ...