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Сегодня, 14:43

ЦБ РФ определил три новых признака подозрительных переводов

УрБК, Москва, 11.07.2024. Центробанк увеличил перечень признаков мошеннических операций до шести. Новые критерии вступят в силу 25 июля 2024 года. Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.

В новой редакции закона определены три новые нормы. Будут приостанавливаться переводы, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Банк остановит зачисление средств, если поступила информация о возбужденном уголовном деле против получателя.

Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций (например, сотовый оператор зафиксировал нехарактерную для пользователя телефонную активность).

Три определенных ранее признака мошеннических переводов останутся в силе. Банки будут сверяться с базой данных ЦБ РФ о мошеннических счетах, останавливать нетипичные для клиента переводы (например, по сумме или месту совершения), а также останавливать переводы с устройств, которые ранее использовалось мошенниками.
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