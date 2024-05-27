ЦБ РФ определил три новых признака подозрительных переводов

УрБК, Москва, 27.05.2024. В I квартале 2024 года российские банки предотвратили хищение с клиентских счетов 2 трлн руб. ...

В РФ в I квартале 2024 года банки предотвратили хищение 2 трлн рублей и отразили почти 13,9 млн кибератак

Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...

Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

УрБК, Москва, 15.03.2023. Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических ...

Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов

УрБК, Москва, 12.11.2020. ЦБ РФ разработал проект указания, согласно которому банки будут информировать своих клиентов ...

Банки в России будут информировать клиентов о попытках несанкционированных переводов

ОАО «Банк «Монетный дом»: Для удобства клиентов мы работаем сразу по 5 системам денежных переводов и отправляем денежные средства в любую точку мира

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2009. «Существует несколько схем денежных переводов. Основные — это переводы через ...