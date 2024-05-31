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Медианный оборот продавцов на маркетплейсах в РФ вырос на 43,4% за 5 месяцев 2024 года

УрБК, Москва, 11.07.2024. В январе-мае 2024 года медианный оборот продавцов на российских маркетплейсах вырос на 43,4% год к году, до 282,6 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ».

Для сравнения: в 2023 году этот показатель составлял 72,3%. «Темпы увеличения оборотов селлеров сокращаются несмотря на рост цен», — резюмирует издание.

По словам экспертов, в 2023 году обороты продавцов росли на фоне отложенного спроса, в 2024 году ситуация стабилизировалась. Также свою роль сыграла высокая ключевая ставка ЦБ РФ (16%), банки перестали кредитовать данный сектор.

Кроме того, сокращается российский рынок e-commerce в целом. По оценкам Data Insight, в 2024 году в России интернет-продажи вырастут на 36% год к году, до 10,7 трлн руб., в 2023 году этот показатель увеличился на 48%, до 7,9 трлн руб. В 2025 году, по прогнозам аналитиков, интернет-продажи вырастут на 26%, в 2026 году — на 18%.
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