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Екатеринбургские студенты разработают проект наземного метро при участии специалистов «Атомстройкомплекса» в рамках программы наставничества «Территория движения»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге в рамках проекта наставничества «Территория движения» и программы «Строим будущее», разработанной Управлением государственной экспертизы Свердловской области, студенты вузов создадут проект наземного метро. Наставниками для ребят станут специалисты компании «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба девелопера.

Екатеринбургские студенты разработают проект наземного метро при участии специалистов «Атомстройкомплекса» в рамках программы наставничества «Территория движения»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«В ближайшее время стартует городская транспортная реформа, представители администрации уже выразили интерес к работам студентов, и готовы использовать самые интересные идеи в предстоящей транспортной реформы. Наша задача — показать ребятам, что в их силах менять будущее. Компания «Атомстройкомплекс» всегда участвует в формировании и развитии инфраструктуры Екатеринбурга, чтобы обеспечивать комфорт городской среды, повышать ее привлекательность для жизни, развивать инвестиционный и кадровый потенциал. Мы охотно делимся с молодым поколением своими знаниями и опытом», — рассказал первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов.

Всего в проекте примут участие 24 студента и 16 наставников из Управления государственной экспертизы Свердловской области, компаний-девелоперов и проектных бюро Екатеринбурга. Помимо развития наземного метро, участникам предложат придумать варианты транспортной разгрузки центра города, увеличения транспортной доступности отдаленных территорий. Свои проекты студенты представят городским властям в конце июля.

В ходе второго этапа проекта участники в течение 100 часов совместно будут прорабатывать предложенный организаторами кейс. Победитель хакатона определится на Международном форуме 100+ TechnoBuild 2024 в октябре.
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