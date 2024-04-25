Екатеринбургские студенты разработают проект наземного метро при участии специалистов «Атомстройкомплекса» в рамках программы наставничества «Территория движения»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Студенты екатеринбургских вузов разработают концепцию мерча, посвященную микрорайонам ...18.03.2024 Школьники Екатеринбурга создадут прототип детского конструктора на тему архитектурных достопримечательностей города
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге восьмиклассники профориентационных классов, специализирующихся по ...09.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...06.10.2023 На форуме 100+ TechnoBuild студенты и специалисты «Атомстройкомплекса» защитили проекты по развитию бренда Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. На Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild состоялась защита проектов ...20.02.2023 Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет увеличено
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет ...