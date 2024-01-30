В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила более 60%

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения ...30.01.2024 Почти 60% вакансий на бирже труда Среднего Урала в 2023 году относились к рабочим профессиям
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В январе-декабре 2023 года в органы службы занятости населения Свердловской области ...11.07.2022 Число размещенных на биржах труда Свердловской области вакансий сократилось до 50 тыс. единиц
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. На 7 июля на биржах труда Свердловской области было размещено 50 тыс. 446 вакансий, ...27.12.2019 Средняя зарплата по вакансиям служб занятости Свердловской области составляет 20 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. По состоянию на 1 декабря средняя зарплата вакансий, которые размещены на биржах труда ...01.09.2011 Вакансии по рабочим профессиям составляют в Свердловской области 71,9% от всех вакансий, заявленных работодателями
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2011. По состоянию на 1 августа 2011 года заявленная работодателями Свердловской области ...