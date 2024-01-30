В Свердловской области доля вакансий по рабочим профессиям на биржах труда составила более 60%

В Свердловской области заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных должностей на 1 июня 2024 года составила 71 тыс. 496 вакансий, в том числе 45 тыс. 629 вакансий по рабочим профессиям (63,8% от общего числа).



Как сообщает региональный департамент по труду и занятости, на 1 июня 2023 года общее число вакансий составляло 65 тыс. 031 ед. Из них 40 тыс. 426 предложений о работе (62,2%) приходилось на рабочие профессии.