В России ограничили ипотеку с плавающими ставками

Разница между полной стоимостью и средней ставкой по кредиту наличными в России в марте 2024 года составляла 5 процентных пунктов

УрБК, Москва, 27.04.2024. Разница между средневзвешенной ставкой и полной стоимостью кредита (ПСК) по кредитам ...