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Вчера, 13:38

В России ограничили ипотеку с плавающими ставками

УрБК, Москва, 24.06.2024. Для ипотечных кредитов с плавающей (переменной) процентной ставкой установлено ограничение по сумме, зависящее от среднемесячного показателя начисленной зарплаты по РФ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Минимальной суммой кредита для ипотеки с плавающей ставкой составила 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — 1 тыс. Если говорить о сроках кредита, то он не должен превышать 20 лет, когда как ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины на момент заключения договора, но не более чем на 4 п.п.», — пишет агентство.

Для кредитов суммой свыше 1 тыс. среднемесячных зарплат ограничений по сроку не установлено. Закон вступает в силу 1 сентября 2024 года.

Предлагаемая кредитными организациями плавающая процентная ставка по кредитам часто оказывается ниже фиксированной, однако заемщик берет на себя риск того, что в будущем банк может пересмотреть ставку в большую сторону в зависимости от ситуации на рынке.
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