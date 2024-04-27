В России ограничили ипотеку с плавающими ставками

УрБК, Москва, 27.04.2024. Разница между средневзвешенной ставкой и полной стоимостью кредита (ПСК) по кредитам ...12.02.2024 Российские банкиры просят депутатов Госдумы смягчить законопроект о плавающих процентных ставках
УрБК, Москва, 12.02.2024. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Госдуму с предложением внести ...17.02.2022 В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные потребкредиты с плавающей ставкой
В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные кредиты с плавающей ставкой, а также установить для ипотеки ...17.02.2022 В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные потребкредиты с плавающей ставкой
УрБК, Москва, 17.02.2022. В Банке России предложили запретить выдавать необеспеченные кредиты с плавающей ставкой, а ...24.06.2016 Подписан закон об ограничении неустойки по ипотечным кредитам
УрБК, Москва, 24.06.2016. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает размер неустойки за ...