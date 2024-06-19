На Южном Урале число выданных кредитов за месяц снизилось на 3%

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области объем выдач во всех сегментах кредитования в апреле 2024 года ...19.06.2024 На Южном Урале количество выданных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 3%
УрБК, Челябинск, 19.06.2024. В Челябинской области в апреле 2024 года было выдано 2,62 тыс. ипотечных кредитов. По ...17.06.2024 На Южном Урале число выданных автокредитов за месяц снизилось на 14%
УрБК, Челябинск, 17.06.2024. В Челябинской области объем выданных в апреле 2024 года автокредитов составил 3,83 млрд ...14.05.2024 На Южном Урале в I квартале выдали более 400 тыс. кредитов
УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинской области объем выданных кредитов во всех сегментах кредитования в марте 2024 ...02.05.2024 На Южном Урале количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 18%
УрБК, Челябинск, 02.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 72,68 тыс. кредитов наличными. По ...