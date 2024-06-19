На Южном Урале число выданных кредитов за месяц снизилось на 3%

УрБК, Челябинск, 20.06.2024. В Челябинской области объем выдач во всех сегментах кредитования в апреле 2024 года составил 33,94 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель не изменился, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



На Южном Урале в апреле этого года было выдано 146,69 тыс. кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 3%.



Согласно исследованию, в апреле текущего года жители РФ оформили в банках 5,95 млн кредитных договоров во всех сегментах кредитования на общую сумму 1,52 трлн руб. Относительно марта количество выдач сократилось на 3%, а объемы — на 2%.