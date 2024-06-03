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Житель Серова вложил в фиктивную инвестиционную площадку свыше 1,4 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Серове местный житель вложил в фиктивную инвестиционную площадку более 1 млн 400 тыс. руб. заемных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Потерпевший рассказал, что познакомился в одной популярной соцсети с девушкой, которая представилась дочерью успешного бизнесмена и предложила мужчине попробовать заработать на инвестициях.

Далее с ним на связь вышел «специалист по инвестициям», который попросил установить на телефон приложение для онлайн-торгов и конвертации валют.

После того как мужчина вывел с платформы свою первую прибыль, с ним связался другой «специалист», который, рассказав, что живет за границей, предложил инвестировать крупную сумму денег. Он пообещал, что при вложении от 900 тыс. руб. можно получить 2 млн руб.

Мужчина оформил кредит на сумму более 450 тыс. руб., занял денежные средства у своих знакомых и сделал очередной взнос.

Однако при попытке вывести прибыль программа потребовала оплаты страховой части, а затем, сменив язык интерфейса на английский, полностью заблокировалась.
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