Житель Серова вложил в фиктивную инвестиционную площадку свыше 1,4 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Красноуфимске местный житель в попытке заработать на инвестициях потерял свыше 1,8 ...15.02.2024 В Екатеринбурге мужчина вложил в фиктивную криптобиржу свыше 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Житель Екатеринбурга вложил в фиктивную криптобиржу многомилионную сумму личных ...08.02.2024 В Ревде медработник отдала финансовым аферистам почти 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Ревде сотрудница городского медицинского учреждения вложила многомиллионную сумму в ...08.02.2024 В Екатеринбурге бухгалтер оформила кредит почти на 2 млн рублей и вложила их в фиктивную торговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Екатеринбурге старший бухгалтер теплоснабжающей компании, доверившись ...17.01.2024 В Екатеринбурге инженер вложил более 3 млн рублей в фиктивную трейдинговую площадку
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге инженер одного из уральских заводов, доверившись псевдоброкерам, ...