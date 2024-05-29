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Свердловская область вошла в топ-10 регионов по объему расходов на обслуживание госдолга

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. На 10 российских регионов приходится более половины суммарного объема расходов на обслуживание государственного долга в I квартале 2024 года. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за январь-март.

«Более половины суммарного объема расходов на обслуживание государственного долга в отчетном периоде приходится на 10 субъектов Российской Федерации (Республику Саха (Якутия), Краснодарский край, Архангельскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскою, Свердловскую и Ульяновскую области)», — говорится в докладе.

По состоянию на 1 апреля 2024 года расходы на обслуживание государственного долга составили 0,3% от объема налоговых и неналоговых доходов регионов. Совокупный госдолг субъектов РФ по состоянию на 1 апреля 2024 года достиг 3 трлн 565,9 млрд руб. По сравнению с 1 января 2024 года (3 трлн 618,2 млрд руб.) он уменьшился на 52,3 млрд руб., или на 1,4%.
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