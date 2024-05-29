Свердловская область вошла в топ-10 регионов по объему расходов на обслуживание госдолга

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УрБК, Екатеринбург, 04.08.2016. Расходы регионов РФ на обслуживание государственного и муниципального долга в ...