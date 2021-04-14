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Сегодня, 13:06

Минфин планирует использовать искусственный интеллект в бюджетном процессе

УрБК, Москва, 06.06.2024. На базе нейросети Сбербанка GigaChat Минфин планирует разработать ИИ-агент для оптимизации бюджетного процесса. Об этом представители Сбербанка заявили на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пишет РИА «Новости».

«Сбер», совместно с Министерством финансов РФ, разработал первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat. Пилотное внедрение решения запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле», — говорится в заявлении Сбербанка.

Предполагается, что такая разработка позволит сократить сроки работы, к примеру, со статьями бюджета госпрограмм, особенно в пиковые периоды (в июне и сентябре), что критически важно для выполнения федеральных задач.

«Эта передовая разработка, в перспективе, может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении», — приводит пресс-служба комментарий главы Сбербанка Германа Грефа.
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