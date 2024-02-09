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Верховный суд ввел госпошлину для исков кредиторов к должникам

УрБК, Москва, 31.05.2024. За подачу отдельных исков и заявлений в рамках банкротных дел кредиторам придется платить госпошлины. Такое решение принял Верховный суд, пишет «Коммерсантъ».

«Количество подобных исков и заявлений в России измеряется миллионами каждый год (к примеру, в 2023 году суды рассмотрели 340 тыс. банкротных дел, в рамках которых рассмотрено около 2,6 млн обособленных споров), и до сих пор их подача была бесплатной, за исключением случаев оспаривания сделок должника. Теперь же по имущественным требованиям нужно будет уплачивать пошлину в процентах от суммы иска, ограниченную сверху потолком в 200 тыс. руб.», — пишет издание.

В настоящее время размер госпошлины в банкротных делах составляет 300 руб. для физлиц и 6 тыс. руб. для юрлиц. По обособленным спорам пошлина не уплачивается. Теперь же по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности, об истребовании имущества, о возмещении убытков, о включении требований в реестр госпошлина будет аналогична той, что уплачивается при спорах имущественного характера, в зависимости от суммы требований (к примеру, при сумме требований от 1 млн до 2 млн руб. пошлина составит 23 тыс. руб. плюс 1%), пишет издание.

По словам опрошенных изданием «Коммерсантъ» экспертов, эта мера разгрузит суды от необоснованных и «пустых» споров. Кроме того, дополнительные поступления в бюджет РФ могут составить свыше 50 млрд руб. ежегодно.
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