На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 44%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2024 года выросли на 14,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 14,8%, животноводческой — на 14,6%.



Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 44% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 31,2% — живых сельскохозяйственных птиц, на 19,4% — скота и птицы (в живом весе), на 10,7% — свиней, а также на 20,2% — овощей.