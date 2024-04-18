УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:21

На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 44%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2024 года выросли на 14,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 14,8%, животноводческой — на 14,6%.

Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 44% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 31,2% — живых сельскохозяйственных птиц, на 19,4% — скота и птицы (в живом весе), на 10,7% — свиней, а также на 20,2% — овощей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 года выросли на 12,4% по ...

18.04.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 ...

22.03.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 47%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в феврале ...

26.02.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 57%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2024 ...

25.01.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 46%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей27.04.2024Наращивание кооперации27.04.2024Экслибрис, юсуповский фарфор и советский дизайн
Архив новостей
Май 2024 (498)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18