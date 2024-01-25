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На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 57%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2024 года выросли на 13,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 11,5%, животноводческой — на 13,6%.

Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 57% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 30,7% — живых сельскохозяйственных птиц, на 18,8% — скота и птицы (в живом весе), на 15,4% — овощей, а также на 9,3% — свиней.
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