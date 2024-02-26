На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 47%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2024 года выросли на 12,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 7,8%, животноводческой — на 13,1%.



Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 47,2% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 30,5% — живых сельскохозяйственных птиц, на 19,6% — скота и птицы (в живом весе), на 11,5% — свиней, а также на 9,8% — овощей.