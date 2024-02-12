Средний Урал занял 20 место в рейтинге качества жизни от АСИ

УрБК, Челябинск, 12.02.2024. Челябинская область заняла 20-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по ...25.12.2023 Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов
УрБК, Челябинск, 25.12.2023. Челябинская область заняла 26-е место (53,791 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...13.02.2023 Свердловская область заняла 14 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Свердловская область в 2022 году заняла 14 место по оценке качества жизни регионов ...14.02.2018 Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2018. Свердловская область заняла 11 место в рейтинге субъектов РФ по уровню качества жизни, ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...