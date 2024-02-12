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Вчера, 09:43

Средний Урал занял 20 место в рейтинге качества жизни от АСИ

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В рейтинге качества жизни по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2023 году Свердловская область заняла 20 место.

Из регионов УрФО в топ-20 также вошли Челябинская (14 место) и Тюменская (3 место) области, ХМАО (4 место) и ЯНАО (8 место).

«Десять направлений, которые оценивает рейтинг, включают 141 показатель. При повышении этих показателей ожидаемо увеличится и уровень приверженности — социологический индекс, который измеряет удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовность рекомендовать его как место для жизни, а также связывать с ним жизнь своей семьи на длительный срок», — говорится в описании рейтинга.
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