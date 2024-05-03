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Вчера, 11:43

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил планы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ к 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с волонтерами федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) подтвердил, что парк 50-летия ВЛКСМ, который стал победителем в голосовании среди городов-миллионников за территориальное благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», будет благоустроен к 2025 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Нам удалось решить задачу, и мы обязательно привлечем федеральное финансирование. Мы его получим — в этом нет никаких сомнений», — заявил Алексей Орлов и поблагодарил волонтеров за активное участие в голосовании.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова представила проект благоустройства парка.

«На территории планируется обустроить спортивные площадки и скейт-парк, беговые дорожки и тротуары с различными типами покрытий, места для отдыха, а также установить малые архитектурные формы (скамейки и урны), смонтировать системы освещения основных дорожек», — рассказала Т. Благодаткова.

Она также отметила, что территория парка 50-летия ВЛКСМ останется ландшафтной, поэтому все работы специалисты проведут с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Проектом также предусмотрены дополнительное озеленение и прочистка пруда и отводных канав, питающих его при выпадении осадков. Вопрос с подтоплением территории будет тоже решен.
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