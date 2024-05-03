Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил планы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ к 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на ...18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году
В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в ...06.06.2023 В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...15.03.2021 В Екатеринбурге выбрали эскизный проект для благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования горожан по выбору эскизного ...