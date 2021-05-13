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Вчера, 13:24

ЦБ: Реальный эффективный курс рубля в апреле снизился на 0,1%

УрБК, Москва, 21.05.2024. Реальный эффективный курс рубля в апреле снизился на 0,1% по сравнению с мартом. С начала текущего года показатель вырос на 0,6%, говорится в материалах Банка России.

Реальный эффективный курс рубля к доллару США с начала года снизился на 2,5%, за последний месяц — на 1,5%. К евро аналогичные показатели выросли на 0,6% и 0,1% соответственно.

Отметим, что реальный эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции.
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