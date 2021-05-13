ЦБ: Реальный эффективный курс рубля в апреле снизился на 0,1%

УрБК, Москва, 13.05.2021. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...16.12.2020 Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 16,8%
УрБК, Москва, 16.12.2020. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...10.11.2020 Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился на 17,1%
УрБК, Москва, 10.11.2020. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...08.12.2017 Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре снизился на 1,8% ...08.12.2017 Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%
УрБК, Москва, 08.12.2017. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) ...