Вчера, 13:37

Реальный эффективный курс рубля за январь-июль вырос на 28%

УрБК, Москва, 18.08.2025. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) за январь-июль 2025 года вырос на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Банка России.

В июле показатель не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к доллару курс вырос на 0,2%, к евро снизился на 1,6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют основных торговых партнеров России, учитывая их долю во внешней торговле страны.
