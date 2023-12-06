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Вчера, 12:05

Число безработных в Свердловской области опустилось ниже 10 тыс. человек

По состоянию на 8 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 9 тыс. 866 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,47%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,2.
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