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Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,48%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. По состоянию на 6 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 087 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,48%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,2.
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