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Вчера, 16:02

В 2024 году российские IT-компании смогут подтвердить аккредитацию при Минцифры с 8 мая по 1 июня

УрБК, Москва, 03.05.2024. В 2024 году подать заявление на подтверждение ежегодной государственной аккредитации в Минцифры отечественные IT-компании смогут с 8 мая по 1 июня на «Госуслугах». Об этом пишет «Российская газета».

«В форме для подтверждения аккредитации необходимо указать информацию о доле доходов от деятельности в области IT, ссылку на официальный сайт организации, а для правообладателей ПО — наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации. Кроме того, для подтверждения аккредитации необходимо проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны», — пишет издание.
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