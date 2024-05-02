В 2024 году российские IT-компании смогут подтвердить аккредитацию при Минцифры с 8 мая по 1 июня

УрБК, Москва, 02.05.2024. По оценкам Росстата, рост реальных располагаемых доходов в РФ составил 5,8% в I квартале 2024 ...24.05.2021 Свердловский губернатор подписал закон об обязательной аккредитации гидов
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об обязательной ...18.05.2021 Свердловское Заксобрание приняло законопроект об обязательной аккредитации гидов
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Заксобрание Свердловской области приняло законопроект об обязательной аккредитации ...15.03.2021 В правительстве РФ предложили освободить отечественные IT-компании от проверок
УрБК, Москва, 15.03.2021. Минцифры РФ выступило с предложением освободить отечественные IT-компании от проверок со ...28.01.2011 В России создается единая система аккредитации
УрБК, Москва, 28.01.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «О единой национальной системе аккредитации». ...