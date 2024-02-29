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Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 3%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте 2024 года выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель вырос на 3,7%, в сфере «Обрабатывающие производства» — на 3,7%, в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 6,5%.

В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» этот показатель снизился на 2,5%.
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