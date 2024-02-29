Партнером XIV Евразийского экономического форума молодежи стал УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. ЦБ РФ в очередной раз включил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в список ...18.12.2023 УБРиР открыл киберспортивный полигон в УрГЭУ
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. На третьем этаже Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) ...10.11.2023 УБРиР выступил генеральным партнером бьюти-форума «Искренний бизнес»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил генеральным партнером форума ...22.08.2023 Первым вице-президентом УБРиР стал Алексей Долгов
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...02.08.2023 УБРиР вошел в топ-25 крупнейших российских банков после увеличения активов на 60 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал в топ-25 крупнейших российских ...