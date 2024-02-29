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Вчера, 12:42

Партнером XIV Евразийского экономического форума молодежи стал УБРиР

УрБК, Москва, 24.04.2024. Партнером XIV Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ) стал Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

23 апреля 2024 года президент УБРиР Алексей Долгов выступил с открытой лекцией о стратегических трендах развития банковского сектора России на Конгрессе финансистов в рамках ЕЭФМ. А. Долгов рассказал о новых практиках в регулировании деятельности кредитных организаций, использовании искусственного интеллекта в работе банков, внедрении цифровых финансовых активов, развитии финтех-компаний и электронной коммерции и других актуальных вопросах отрасли. Встречу посетили около сотни участников и гостей форума.

«Для УБРиР важно было поддержать мероприятие значительного международного масштаба, которое ориентировано прежде всего на молодых людей. Благодарен организаторам за возможность выступить с открытой лекцией, а слушателям — за внимание и интересные вопросы по итогам выступления. Для меня ценным было не только рассказать, в каком направлении сегодня двигается весь финансовый сектор, но и продемонстрировать, что даже в насыщенной конкурентной среде региональные банки находят свои ниши и возможности для развития», — сказал А. Долгов.

ЕЭФМ проходит 22–26 апреля 2024 года в Екатеринбурге на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). В мероприятиях участвуют гости из 114 стран: студенты, эксперты в области экономики, дипломаты и ректоры вузов.
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