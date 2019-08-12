Первые испытания тепловых сетей максимальной температурой в Екатеринбурге пройдут уже в апреле

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) с 12 по 15 августа проведут ...21.06.2019 В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском с 24 по 27 июня пройдет второй этап опрессовок
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2019. В Екатеринбурге и Верхней Пышме с 24 по 27 июня и в Березовском с 25 по 27 июня пройдут ...15.04.2019 В Екатеринбурге на Эльмаше энергетики проведут испытания тепловых сетей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2019. В Екатеринбурге на Эльмаше 16 апреля с 8.00 до 16.00 пройдут испытания тепловых сетей, ...09.04.2019 В Екатеринбурге пройдут испытания тепловых сетей максимальной температурой
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2019. 16 апреля 2019 года с 8.00 до 16.00 часов в Екатеринбурге пройдут испытания тепловых ...28.04.2017 Опрессовки в Екатеринбурге выявили три повреждения теплосетей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) 26 и 27 апреля провели в ...