Первые испытания тепловых сетей максимальной температурой в Екатеринбурге пройдут уже в апреле

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Екатеринбурге с 23 по 25 апреля с 09.00 до 17.00 часов пройдут испытания трубопроводов максимальной температурой. На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 120 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по «зимнему графику», сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.



Так, 23 апреля испытания магистральных и распределительных тепловых сетей пройдут в микрорайонах Уралмаш (район Градмаш) и Эльмаш от Свердловской ТЭЦ и ТЭЦ ТМЗ.



На Вторчермете (от котельной Южная и Сортировка от котельной на улице Минометчиков) — 24 апреля.



На Елизавете (от котельной Бисертская, Кольцово от котельной на улице Бахчиванджи, старая Сортировка от Кишиневской котельной) — 25 апреля.



На время проведения испытаний будут ограничены горячее водоснабжение и теплоснабжение в детских и лечебных учреждениях.