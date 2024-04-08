Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,49%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. По состоянию на 16 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. ...08.04.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,5%
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. По состоянию на 8 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 495 ...17.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%
По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 864 безработных. Об этом сообщает ...17.01.2024 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,52%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. ...12.12.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,56%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. По состоянию на 12 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 11 тыс. ...