В Екатеринбурге сегодня в уборке улиц задействованы 401 рабочий и 142 машины спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге сегодня в уборке улиц задействованы 401 рабочий и 142 машины спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



За прошедшие сутки рабочие вывезли с улиц около 60 т мусора и 275 т грязи. Поливомоечная техника израсходовала почти 1,5 тыс. кубометров воды.



Вчера днем и сегодня ночью на улицах города трудились 400 специалистов. Из техники было привлечено 40 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 17 подметальных машин, 51 машина вакуумно-дорожной и тротуарной техники и девять моек высокого давления.