В Екатеринбурге сегодня в уборке улиц задействованы 401 рабочий и 142 машины спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. На уборку улиц Екатеринбурга 27 марта вышли 393 рабочих и 155 единиц спецтехники. Об ...28.02.2024 В Екатеринбурге сегодня на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В Екатеринбурге днем 28 февраля на уборку улиц вышли 382 рабочих и 185 единиц ...19.07.2023 На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 421 дорожный рабочий и 163 единицы техники
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 сотрудник коммунальных служб, а ...09.11.2021 Коммунальные службы за сутки вывезли из Екатеринбурга более 300 тонн мусора и грязи
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. В Екатеринбурге коммунальные службы после уборки улиц и тротуаров за сутки вывезли на ...27.04.2015 За минувшие выходные с улиц Екатеринбурга вывезли более 300 тонн грязи
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2015. Службы благоустройства Екатеринбурга в минувшие выходные израсходовали на поливку улиц ...