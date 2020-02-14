ЦБ будет публиковать данные о достаточности капитала страховых компаний каждый месяц

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на ...14.02.2020 В 2019 году доля иностранного капитала в уставном капитале банков РФ снизилась до 11,79%
УрБК, Москва, 14.02.2020. Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, ...26.05.2015 АСВ получит возможность банкротить страховые компании
УрБК, Москва. 26.05.2015. Агентство по страхованию вкладов получит функции по проведению банкротства страховых ...20.11.2013 «Эксперт РА»: 20% инвестиций страховых компаний из топ-100 «фиктивные»
УрБК, Москва, 20.11.2013. Около 20% инвестиций российских страховщиков, входящих в топ-100, можно назвать фиктивными, ...17.05.2012 «Эксперт РА»: страховой рынок демонстрирует рекордно низкие показатели рентабельности
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2012. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование российского страхового ...