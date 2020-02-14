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Вчера, 16:40

ЦБ будет публиковать данные о достаточности капитала страховых компаний каждый месяц

УрБК, Москва, 29.03.2024. ЦБ планирует ежемесячно мониторить нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховых организаций (показатель НС) и публиковать результаты, сообщает Telegram-канал Центробанка.

Согласно законодательству, показатель НС отражает финансовую устойчивость и платежеспособность страховой компании. Если он ниже единицы, то есть вероятность возникновения у данной организации проблем в кризисных условиях.

«Первая публикация подготовлена на основе отчетности страховых организаций
на 31 января 2024 года. В дальнейшем мы будем публиковать эту информацию ежемесячно — в течение двух месяцев после отчетной даты», — говорится в сообщении ЦБ.

По мнению Банка России, эта информация поспособствует укреплению доверия к страховой отрасли: потребители смогут учитывать ее при покупке страховых услуг.
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