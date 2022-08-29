Ассоциация банков России предложила правительству РФ отказаться от введения оборотных штрафов за утечку информации

УрБК, Москва, 26.03.2024. Ассоциация банков России (АБР) попросила Минцифры отклонить инициативу по введению оборотных ...29.08.2022 Минцифры РФ к сентябрю разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку данных
УрБК, Москва, 29.08.2022. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к середине сентября ...19.08.2022 Минцифры обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для пострадавших от утечек информации
УрБК, Москва, 19.08.2022. Минцифры обсуждает с рядом крупных IT-компаний возможность создания фонда материальной ...30.05.2022 В России ужесточат наказания за утечку персональных данных
УрБК, Москва, 30.05.2022. В Минцифры состоялось обсуждение вопросов об ужесточении наказания для компаний и физических ...15.02.2018 Минфин и ЦБ хотят повысить штрафы для банков за сомнительные операции до 1% от размера собственных средств
УрБК, Москва, 15.02.2018. Минфин и Банк России предложили повысить для российских банков штрафы за сомнительные ...