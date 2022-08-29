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Вчера, 15:03

Ассоциация банков России предложила правительству РФ отказаться от введения оборотных штрафов за утечку информации

Ассоциация банков России (АБР) попросила Минцифры отклонить инициативу по введению оборотных штрафов за утечку информации при повторном нарушении. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении, пишет «Коммерсантъ».

«АБР называет меру дискриминационной, поскольку у госучреждений нет оборота и, соответственно, с них этот штраф взять невозможно, в отличие от коммерческих организаций», — пишет издание. Кроме того, инициатива может повлечь за собой регрессивные иски от банков к поставщикам программного обеспечения, а это может привести к банкротству некоторых российских компаний, занимающихся кибербезопасностью.

В АБР предлагают оставить существующую в законодательстве норму, когда штрафы за подобные нарушения находятся в диапазоне 20-50 млн руб.
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