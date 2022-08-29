Ассоциация банков России предложила правительству РФ отказаться от введения оборотных штрафов за утечку информации

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Минцифры РФ к сентябрю разработает законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечку данных

УрБК, Москва, 29.08.2022. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к середине сентября ...

Минцифры обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для пострадавших от утечек информации

УрБК, Москва, 19.08.2022. Минцифры обсуждает с рядом крупных IT-компаний возможность создания фонда материальной ...

В России ужесточат наказания за утечку персональных данных

УрБК, Москва, 30.05.2022. В Минцифры состоялось обсуждение вопросов об ужесточении наказания для компаний и физических ...

Минфин и ЦБ хотят повысить штрафы для банков за сомнительные операции до 1% от размера собственных средств

УрБК, Москва, 15.02.2018. Минфин и Банк России предложили повысить для российских банков штрафы за сомнительные ...