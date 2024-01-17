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Вчера, 17:02

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,51%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. По состоянию на 19 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 694 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,51%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.
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