Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области снизился до 0,51%

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. По состоянию на 19 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 10 тыс. 694 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,51%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.