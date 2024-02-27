Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Стенограффии»

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании совета по малому и среднему ...22.02.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о регулировании в черте города лесных зон
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее сохранение в ...29.03.2023 Организаторы фестиваля «Стенограффия» заручились поддержкой главы Екатеринбурга Алексея Орлова
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с организаторами международного ...20.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...06.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона по развитию территории на улице Белинского
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право ...