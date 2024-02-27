Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Стенограффии»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Екатеринбургские власти приняли решение о проведении в 2024 году традиционного фестиваля уличного искусства «Стенограффия».



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. В этом году фестиваль пройдет с 1 мая по 31 декабря.



«Как ранее подчеркивал Алексей Орлов, проект является хорошим примером взаимодействия творческого сообщества и властей, направленного на развитие креативной индустрии мегаполиса. Благодаря этому «Стенограффия» стала одной из самых ярких визитных карточек Екатеринбурга», — говорится в сообщении.