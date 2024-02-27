УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:55

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Стенограффии»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Екатеринбургские власти приняли решение о проведении в 2024 году традиционного фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. В этом году фестиваль пройдет с 1 мая по 31 декабря.

«Как ранее подчеркивал Алексей Орлов, проект является хорошим примером взаимодействия творческого сообщества и властей, направленного на развитие креативной индустрии мегаполиса. Благодаря этому «Стенограффия» стала одной из самых ярких визитных карточек Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.02.2024 Власти Екатеринбурга увеличили в 2024 году финансирование мероприятий по поддержке бизнеса в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании совета по малому и среднему ...

22.02.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о регулировании в черте города лесных зон

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее сохранение в ...

29.03.2023 Организаторы фестиваля «Стенограффия» заручились поддержкой главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с организаторами международного ...

20.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...

06.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона по развитию территории на улице Белинского

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков19.02.2024Транспортная реновация22.02.2024Шигир для каждого19.02.2024Передовой Академический22.02.2024Экономический и энергетический эффект
Архив новостей
Март 2024 (363)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18