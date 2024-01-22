Число деловых мероприятий на площадках Свердловской области в 2023 году увеличилось почти вдвое

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор ...01.12.2023 Объем инвестиций в экономику Свердловской области за 9 месяцев 2023 года увеличился на сумму более 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области по итогам января-сентября 2023 ...17.02.2021 Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза
Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об этом сегодня в ходе ...17.02.2021 Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об ...19.03.2019 Назначен руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2019. Руководителем Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области назначен ...