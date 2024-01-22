Число деловых мероприятий на площадках Свердловской области в 2023 году увеличилось почти вдвое

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. В 2023 году на площадках Свердловской области прошло 558 деловых мероприятий (281 — в 2022 году). Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала, ссылаясь на данные Уральского конгресс-бюро при региональном Агентстве по привлечению инвестиций.



В статистике учитывались мероприятия, принявшие более 200 человек. Большая часть из них была посвящена таким темам, как бизнес, промышленность, спорт, медицина и образование. В регионе было задействовано 30 площадок. 13% мероприятий были федерального масштаба, 6% — международными.



«В условиях санкций деловые события играют важнейшую роль в выстраивании новых кооперационных цепочек, экономически усиливая территории их проведения», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.