Администрация ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге готовится к переговорам с бастующими арендаторами

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. В Екатеринбурге на портале N1 разместили объявление о продаже торгового центра ...11.09.2018 В Екатеринбурге торговый центр Bolshoy выставили на продажу вместе с арендаторами
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Екатеринбурге на продажу выставлено трехэтажное здание торгового центра Bolshoy по ...06.10.2011 Реконструкция ТЦ «Мега» в Екатеринбурге займет не менее 3 лет
Реконструкция торгового центра «Мега» в Екатеринбурге займет не менее 3 лет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в ...06.10.2011 Реконструкция торгового центра «Мега» в Екатеринбурге займет не менее 3 лет
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2011. Реконструкция торгового центра «Мега» в Екатеринбурге займет не менее 3 лет. Об этом ...06.08.2009 Администрация Екатеринбурга намерена в судебном порядке обязать ООО «Торговый двор» освободить земельный участок
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2009. В Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело, истцом в котором ...