Администрация ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге готовится к переговорам с бастующими арендаторами

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В Екатеринбурге торговый центр Bolshoy выставили на продажу вместе с арендаторами

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2018. В Екатеринбурге на продажу выставлено трехэтажное здание торгового центра Bolshoy по ...

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Реконструкция торгового центра «Мега» в Екатеринбурге займет не менее 3 лет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в ...

Реконструкция торгового центра «Мега» в Екатеринбурге займет не менее 3 лет

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