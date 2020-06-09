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Вчера, 14:43

Администрация ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге готовится к переговорам с бастующими арендаторами

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Администрация екатеринбургского торгового центра «Пекин» (входит в состав торгового комплекса «Таганский ряд») готова начать переговоры с арендаторами, которые начали утром 26 февраля 2024 года забастовку из-за повышения цен на аренду помещений. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявили представители «Таганского ряда».

«Уверяю вас, что уже сегодня администрация торгового центра лично переговорит с каждым арендатором. Пока могу лишь вам сказать, что эта ситуация создана во многом искусственно и к торговому центру никакого отношения не имеет», — цитирует газета представителей комплекса. Журналистов также заверили, что торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее СМИ писали, что утром 26 февраля 2024 года арендаторы начали стихийный митинг против повышения арендных ставок на 20%.
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